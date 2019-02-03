Власти ЦАР договорились о перемирии с 14 вооружёнными группировками

Правительство Центральноафриканской Республики (ЦАР) договорилось о подписании мирного договора с 14 вооружёнными группировками, действовавшими на территории страны, передаёт РИА "Новости".

— При образцовом сотрудничестве как со стороны Правительства ЦАР, так и со стороны 14 вооружённых группировок сегодня мы достигли договорённости о мирном соглашении в интересах народа, — приводит агентство слова Смаила Шерги, комиссара Африканского союза по вопросам мира и безопасности.

Отмечается, что прямые переговоры между участниками конфликта, который не прекращается в стране с 2013 года, прошли в городе Хартум при участии главы Департамента Африки МИД РФ Андрея Кемарского. По их результатам стороны договорились о прекращении огня, а также о создании комиссии, которая займётся учётом всех преступлений.