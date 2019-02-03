Около часа ночи рэперу стало плохо, и близкие вызвали скорую. Врачи, однако, успели только зафиксировать его смерть.

Названа причина смерти Децла. По информации телеграм-канала Mash, рэпер Кирилл Толмацкий скончался от остановки сердца после концерта в Ижевске.

Отмечается, что после выступления исполнитель чувствовал себя отлично и на недомогания не жаловался. Однако около часа ночи ему стало плохо, и близкие вызвали скорую. Врачи, однако, успели только зафиксировать его смерть. При этом сообщается, что раньше проблем с сердцем у рэпера не было.

Как ранее писал Лайф, о смерти исполнителя сообщил на своей странице в "Фейсбуке" его отец Александр Толмацкий. Позже информацию подтвердил концертный директор Децла.