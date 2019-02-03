СМИ: Зеленский заявил о готовности сесть за стол переговоров с Путиным

Шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский на встрече с дипломатами западных стран заявил, что сядет за стол переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в случае своей победы на выборах. Об этом сообщает портал Strana.ua со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Отмечается, что встреча Зеленского с дипломатами состоялась ещё 23 января в представительстве Евросоюза на Украине. Для них, по информации издания, итоги этого разговора оказались "обескураживающими", правда, детали не приводятся. Но сказано, что Зеленский в ходе беседы очень сильно разволновался и не всегда чётко отвечал на задаваемые ему вопросы.

Самый живой интерес фигура Зеленского вызвала у посла из Франции Изабель Дюмон, которая интересовалась решением проблемы в Донбассе. Отмечается, что его ответы немного расстроили собравшихся.

— Когда он сказал, что намерен сесть за стол переговоров с Путиным, послы у него спросили, не боится ли он, что администрацию президента после этого сожгут радикалы? — отметил источник.

Напомним, выборы на Украине намечены на 31 марта 2019 года. По последним данным, зарегистрировано более 20 кандидатов, среди которых и ныне лидирующий в опросе народного мнения Владимир Зеленский, а также Юлия Тимошенко и действующий президент Украины Пётр Порошенко.