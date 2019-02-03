За несколько часов до смерти. Последний пост Децла

Рэпер скончался минувшей ночью от остановки сердца. Ему стало плохо после концерта в Ижевске.

За несколько часов до смерти Децл опубликовал последний пост в "Твиттере". Вечером 2 февраля он разместил снимок, сделанный по пути из Перми в Ижевск.

— Пермь — Ижевск. Живописные пейзажи России, — написал Кирилл Толмацкий.

Под публикацией фанаты исполнителя оставляют соболезнования, многие, однако, до сих пор не могут поверить в его смерть. Кириллу было 35 лет.

Как уже писал Лайф, ранее отец Децла Александр Толмацкий сообщил о смерти рэпера. На своей странице в "Фейсбуке" он написал, что "Кирилла больше нет". Информацию о смерти подтвердил концертный директор звезды Павел Беленец. Вскоре сообщение о смерти Децла появилось в его паблике в соцсети "ВКонтакте".