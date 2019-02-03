СМИ: Боевики атаковали сирийскую армию вслед за ударом коалиции США

Боевики террористической группировки ИГИЛ* атаковали позиции армии Сирии в провинции Дейр-эз-Зор, где незадолго до этого коалиция во главе с США провела авиаудар по позициям сирийских военных. Об этом сообщает агентство SANA.

По информации источника, боевики прибыли к "военным объектам" из деревни Багуз. В ходе столкновения большинство из них были ликвидированы.

Ранее стало известно, что в результате удара коалиции США пострадали двое сирийских военных и была уничтожена артиллерийская установка армии САР.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.