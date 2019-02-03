Стало известно об условиях освобождения задержанной в США актрисы Ирины Усок

Российская актриса Ирина Усок, задержанная в США по обвинению в попытке похищения дочери, была освобождена из-под стражи с одним условием. Об этом рассказал консул РФ в Нью-Йорке Сергей Овсянников.

— Решением суда предусмотрено, что Ирина будет отмечаться раз в две недели до 20 марта, до очередного заседания суда, — уточнил дипломат в эфире телеканала "Россия 24".

Как писал Лайф, Усок была задержана 18 января в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Россиянку обвиняют в попытке похищения дочери, за которое ей может грозить несколько лет тюрьмы. По данным следствия, актриса увезла из США своего ребёнка, не уведомив об этом биологического отца — американца. Ранее её отпустили из-под стражи до 20 марта.