СКР начал проверку по факту смерти рэпера Децла

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СКР начал проверку по факту смерти рэпера Децла

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Фото: соцсети

По факту внезапной смерти рэпера Децла в Ижевске организована доследственная проверка, назначены экспертизы. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК России по Удмуртской Республике.

— Следователи осматривают место происшествия, будет проведена судебно-медицинская экспертиза, — цитирует ТАСС представителя управления.

Напомним, музыкант умер около часа ночи в кафе Posh в центре Ижевска сразу после своего выступления. Ему было 35 лет. Концертный директор Децла Павел Беленец написал, что причиной его смерти стала остановка сердца. Жена певца написала прощальный пост о муже.

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