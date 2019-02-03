"Большое несчастье". Баста выразил соболезнования в связи со смертью Децла

Исполнитель, несмотря на конфликт с Кириллом Толмацким, выразил сожаление о его преждевременном уходе из жизни.

Рэпер Баста выразил соболезнования родным и близким Децла в связи со смертью исполнителя. Об этом он написал на своей странице в "Инстаграме".

— Вне зависимости от нашего конфликта и разногласий, искренне жаль, что молодые так рано и несвоевременно уходят. Это большое несчастье. Светлая память, — написал Баста.

Напомним, между рэперами ранее произошёл конфликт, когда Кирилл Толмацкий пожаловался на громкую музыку из клуба "Газгольдер", который принадлежит Василию Вакуленко. Баста в ответ назвал Децла лохматым чмом. Децл подал иск на миллион рублей за оскорбление, но суд постановил выплатить всего 50 тысяч.

Позже Толмацкий подал иск с требованием выплатить ему четыре миллиона рублей. Летом 2017 года Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону обязал Басту выплатить Децлу 350 тысяч рублей за оскорбления в соцсетях. Впоследствии Толмацкий направил эти деньги на благотворительность.

Как писал Лайф, Децл в 2017 году написал дисс на Басту.