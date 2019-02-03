"Собрался народ на поминки". Шнуров написал стихотворение в память о Децле

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров посвятил стихотворение рэперу Децлу (Кириллу Толмацкому), который ушёл из жизни сегодня ночью в возрасте 35 лет. Музыкант опубликовал его в "Инстаграме".
Вечеринка у Децла дома,
Собрался народ на поминки.
Подтянулся район и вся школа.
Кто-то снова и снова включал
Для себя, а не для протокола
"Мои слёзы, моя печаль".
Рэп-исполнитель умер около часа ночи в кафе Posh в центре Ижевска сразу после своего выступления. Ему было 35 лет. Концертный директор Децла Павел Беленец написал, что причиной его смерти стала остановка сердца. Жена музыканта написала прощальный пост о муже. Следователи осматривают место гибели Кирилла Толмацкого, начата проверка.
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