В Волгоградской области автомобиль сбил двух школьников на пешеходном переходе

После происшествия с участием LADA Granta детям была оказана срочная медицинская помощь.

В городе Волжском Волгоградской области автомобиль сбил двух школьников на пешеходном переходе, сообщает пресс-служба ГУМВД РФ по региону.

— Совершил наезд на школьников девяти и 13 лет, переходивших проезжую часть дороги справа налево по ходу движения транспорта по регулируемому пешеходному переходу, — говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что на детей наехал 43-летний водитель автомобиля LADA Granta. Школьникам оказана медицинская помощь.

Ранее Лайф рассказывал, что в Новгородской области автобус с детьми вылетел в кювет из-за бревна на трассе.