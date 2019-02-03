В США автобус со школьницами-баскетболистками попал в ДТП

В госпитали были доставлены 14 человек, они прошли медицинское освидетельствование.

В США в ДТП попал автобус с женской школьной командой по баскетболу. Инцидент произошёл в штате Западная Виргиния, сообщает агентство Associated Press.

Изначально власти сообщили о 16 пострадавших в результате аварии. По уточнённым данным, всего в госпитали было доставлено 14 человек, в том числе двое взрослых. Они прошли медицинское освидетельствование, после чего их всех отпустили в отель.

Причина ДТП пока не называется, оно произошло без участия других транспортных средств.

Ранее Лайф сообщал, что в США пятеро детей погибли в результате столкновения машины с деревом.