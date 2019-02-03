Россия способна отслеживать большинство иностранных спутников на орбите

Система может находить космический мусор и аппараты, а также автоматически определять их координаты.

Российские наземные средства способны отслеживать действия большинства зарубежных спутников на геостационарной орбите. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на документ Астрокосмического научного центра (АНЦ).

По словам учёных, большая часть иностранных космических аппаратов находится в зоне контроля российской автоматизированной системы предупреждений об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП). Входящие в неё телескопы расположены не только в РФ, но и в Армении и Бразилии.

Система способна находить спутники и космический мусор, автоматически определять их координаты и передавать сведения в центр сбора и обработки данных.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу подготовить план купирования угрозы размещения оружия в космосе.