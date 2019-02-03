Московских водителей предупредили о гололедице

Как отмечается, к полудню в столице ожидаются 0 градусов, небольшой снег и туман.

В воскресенье 3 февраля на дорогах Москвы может быть скользко из-за перепадов температуры. Об этом сообщается в аккаунте "Московский транспорт" в Twitter.

Столичных водителей попросили быть внимательными за рулём и пожелали хорошего дня.

Доброе утро! За окном -4 С. К полудню ожидается 0 С, небольшой снег, и туман ️Из-за перепадов температур на дорогах может быть скользко, пожалуйста, будьте внимательны за рулем. Хорошего вам воскресенья! #погода #Москва — Московский транспорт (@DtRoad) 3 февраля 2019 г.

Ранее Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил московских автомобилистов о тумане. Сегодня в городе ожидается потепление до +1 градуса.