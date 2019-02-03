"RIP Легенда". Егор Крид выразил соболезнования в связи со смертью Децла

Популярный российский рэпер, звезда лейбла Black Star Егор Крид выразил соболезнования родным, близким и поклонникам Децла в связи со смертью артиста. Об этом он написал на своей странице в "Инстаграме".
— Помню 2000-е и как впервые услышал рэп Децла. Думаю, что во многом благодаря Кириллу большинство людей начали увлекаться хип-хопом. Не знал его лично, но хорошо знаю его музыку, — написал Крид.
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Помню 2000-е и как впервые услышал рэп Децла. Думаю, что во многом, благодаря Кириллу большинство людей начали увлекаться Хип-хопом. Мои соболезнования всем родным, близким и поклонникам. Не знал его лично, но хорошо знаю его музыку. Отдельное спасибо за песню - Письмо. RIP Легенда
Отдельно Егор Крид поблагодарил Децла за песню "Письмо". Своё сообщение он подытожил фразой "R.I.P., Легенда".
Рэпер Децл умер сегодня примерно в час ночи. Это произошло в кафе Posh в центре города Ижевска после концерта. Ему было 35 лет.
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