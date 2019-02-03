Из Таиланда эвакуировали россиянку, госпитализированную в тяжёлом состоянии

Ранее медики не разрешали перевозить Ирину — транспортировка была опасна для её жизни.

Россиянка Ирина Соколова, попавшая в начале января в одну из больниц города Паттайя в критическом состоянии, эвакуирована в Россию в сопровождении врачей. Об этом сообщил заведующий консульским отделом Посольства РФ в Таиланде Владимир Пронин.

— В больнице Bangkok Pattaya Hospital дали медицинское разрешение на эвакуацию россиянки самолётом, после чего за ней прибыла из России бригада Центра медицины катастроф, — цитирует дипломата РИА "Новости".

Напомним, в начале января Соколова попала в одну из больниц курортного города Паттайя в Таиланде в критическом состоянии. У пациентки диагностировали тяжёлую пневмонию с осложнениями, из-за чего начались сбои в работе внутренних органов. На момент госпитализации россиянка с трудом могла дышать, поэтому её решено было ввести в состояние искусственной комы. В первые недели врачи не разрешали перевозить Ирину — транспортировка была опасна для её жизни.