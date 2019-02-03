Россиянин утонул в бассейне на Пхукете

По словам знакомой, накануне случившегося на вилле была вечеринка, в ходе которой они употребляли алкоголь.

Гражданин России Денис Комаров утонул на острове Пхукет, сообщает The Thaiger. Инцидент произошёл 30 января.

31-летний мужчина скончался по пути в госпиталь, куда его везли, обнаружив плавающим в бассейне на одной из вилл острова лицом вниз.

Знакомая Комарова рассказала, что накануне их компания выпивала у бассейна, а около двух часов ночи все отправились спать. Утром друзья обнаружили мужчину в бассейне. Спасти его не удалось.

По факту случившегося правоохранители проводят расследование.

Ранее Лайф сообщал, что на острове Самуи российский турист погиб из-за травмы головы, полученной в результате падения с мотоцикла.