Россиянин утонул в бассейне на Пхукете

Гражданин России Денис Комаров утонул на острове Пхукет, сообщает The Thaiger. Инцидент произошёл 30 января.
31-летний мужчина скончался по пути в госпиталь, куда его везли, обнаружив плавающим в бассейне на одной из вилл острова лицом вниз.
Знакомая Комарова рассказала, что накануне их компания выпивала у бассейна, а около двух часов ночи все отправились спать. Утром друзья обнаружили мужчину в бассейне. Спасти его не удалось.
По факту случившегося правоохранители проводят расследование.
Ранее Лайф сообщал, что на острове Самуи российский турист погиб из-за травмы головы, полученной в результате падения с мотоцикла.
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