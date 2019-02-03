Tesla может обанкротиться уже через месяц

В марте компания должна выплатить кредиторам почти миллиард долларов по облигациям.

Компания Tesla может стать банкротом уже в марте, если не выплатит существующий крупный долг. Об этом сообщает РИА "Новости".

В марте компания должна выплатить 920 миллионов долларов по облигациям, но у компании, по мнению экспертов, есть только половина суммы. Следовательно, остальное придётся покрывать акциями. Для этого сами акции в рыночной стоимости должны быть больше 360 долларов, что примерно на 25% выше нынешних котировок.

В середине января Tesla пришлось отозвать 15 тысяч автомобилей в Китае из-за проблем с подушками безопасности, что может негативно отразиться на стоимости акций. Инвесторов не обрадовала и новость об увольнении более чем трёх тысяч сотрудников. Помимо этого, глава компании Илон Маск уволил финансового директора Дипака Ахуджу, что привело к снижению котировок на 4%.

Вдобавок компания Porsche начала производство электрокаров Taycan EV, которые дешевле и лучше по техническим характеристикам.

Как ранее писал Лайф, Илон Маск отдал все патенты Tesla на электромобили.