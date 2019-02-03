Месси может пропустить матч с "Реалом" из-за травмы бедра

По словам тренера "Барселоны", решение будет приниматься после того, как медики оценят состояние футболиста.

Капитан футбольной команды "Барселона" Лионель Месси получил удар в бедро во время прошедшего накануне матча с "Валенсией", который закончился со счётом 2:2. Как сообщает издание Marca, врачи оказали футболисту помощь за боковой линией, после чего тот вернулся в игру.

Главный тренер команды Эрнесто Вальверде выразил надежду на то, что травма несерьёзная и Месси сможет сыграть с мадридским "Реалом" 6 февраля в первом полуфинальном матче Кубка Испании.

— Я точно не знаю, что с ним. Возможно, небольшой дискомфорт, — отметил тренер, добавив, что сейчас необходимо дождаться вердикта врачей. — Может быть, всё не так плохо, но ничего конкретного сказать не могу.

Как писал Лайф, ранее Месси вошёл в топ самых дорогих футболистов Европы: он оказался на седьмом месте.