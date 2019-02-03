Вверх колёсами. Первые фото аварии автобуса, в которой пострадало 20 детей

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Вверх колёсами. Первые фото аварии автобуса, в которой пострадало 20 детей

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Появились первые фото с места опрокидывания автобуса на трассе в Калужской области, где пострадало 20 детей. На кадрах видно лежащее вверх колёсами транспортное средство и разбросанные рядом запчасти.

<p>Фото: © L!FE</p>

<p>Фото: © L!FE</p>

Авария произошла сегодня утром на 128-м километре дороги Калуга — Вязьма. В момент ДТП в автобусе находилось 16 взрослых и 25 детей. Водитель не справился с управлением, и транспортное средство рухнуло в кювет и перевернулось. Пр последним данным, пострадало 20 школьников и один взрослый.

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