СМИ: Япония окажется в центре противостояния США и Китая без ДРСМД

Пока Пекин наращивал число ракет средней дальности, действия Вашингтона сдерживал договор о РСМД.

Окончательное прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности приведёт к тому, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе будут размещены новые американские ракеты. Из-за этого Япония окажется в центре противостояния США и КНР, сказано в статье в издании "Асахи симбун".

Газета пишет, что пока Пекин наращивал число ракет средней дальности, ДРСМД был сдерживающим фактором для Вашингтона. Обозреватели издания считают, что США в случае отсутствия договора в течение трёх-семи лет развернут на своих базах в Азиатско-Тихоокеанском регионе новейшие ракеты средней дальности.

Предполагается, что количество вооружений увеличится на острове Гуам, а также на военных базах Соединённых Штатов на Филиппинах и в Японии.

Обозреватели газеты указывают, что Япония "окажется на передовой конфликта США и Китая".

Отмечается, что в случае, если новые ракеты США будут размещены в Японии, в радиус их действия попадут территории Дальнего Востока и частично Сибири. Это может повлиять на отношения Москвы и Токио и на переговоры о заключении мирного договора.

Обозреватели газеты считают, что в нынешних условиях договор о РСМД необходимо пересмотреть, включив в него не только Россию и США, но и наращивающий военную мощь Китай.

Ранее в Белом доме заявили, что России были переданы условия для возобновления диалога по ДРСМД.