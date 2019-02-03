Под Калугой спасатели разрезают автобус, чтобы достать людей — видео

По предварительным данным, на нём в Калугу из Смоленской области ехала детская танцевальная группа.

По предварительным данным, три человека погибли в результате аварии с автобусом в Калужской области. Пострадал 41 человек. Спасатели до сих пор работают на месте ЧП, разрезая автобус, перевернувшийся вверх колёсами.

На кадрах, полученных Лайфом с места аварии, видно, что спасателям приходится разрезать сильно повреждённый кузов автобуса, чтобы добраться до находящихся внутри людей. Крыша транспортного средства полностью смята под его массой.

По предварительным данным, в автобусе ехала танцевальная детская группа. Ребята отправлялись из города Ярцево Смоленской области в Калугу. Госпитализировано 22 человека.