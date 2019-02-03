Стало известно о погибших при опрокидывании автобуса с детьми под Калугой

Читайте также

Стало известно о погибших при опрокидывании автобуса с детьми под Калугой

4346

При опрокидывании автобуса с детьми на трассе в Калужской области погибло трое человек, двое из них школьники. Об этом сообщил Лайфу источник на месте спасательных работ.

<p>Фото: © L!FE</p>

По его словам, число погибших может возрасти, операция продолжается. Спасатели пытаются пробраться внутрь покорёженного автобуса, где могут находиться люди.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП пострадал 21 человек, 20 из которых дети. Лайф публиковал первые фото с места жуткой аварии.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×