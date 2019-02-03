Стало известно о погибших при опрокидывании автобуса с детьми под Калугой

При опрокидывании автобуса с детьми на трассе в Калужской области погибло трое человек, двое из них школьники. Об этом сообщил Лайфу источник на месте спасательных работ.

По его словам, число погибших может возрасти, операция продолжается. Спасатели пытаются пробраться внутрь покорёженного автобуса, где могут находиться люди.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП пострадал 21 человек, 20 из которых дети. Лайф публиковал первые фото с места жуткой аварии.