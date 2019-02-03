Тоже дерзкий и рыжий. В MMA появился клон Макгрегора

Адорф во время поединков поворачивается к сопернику боком и повторяет некоторые другие "фишки" ирландца.

У экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландца Конора Макгрегора появился "клон" — немецкий боец MMA Морис Адорф. Он напоминает титулованного спортсмена не только рыжей бородой и татуировками, но и повадками в октагоне. Видео с поединка молодого бойца опубликовал в "Твиттере" пользователь Caposa.

My god this McGregor clone who just fought at GMC 18. It's uncanny. Real name: Maurice Adorf (now 2-0). #GMC18 pic.twitter.com/CgkZLWozRA — caposa (@Grabaka_Hitman) 2 февраля 2019 г.

Копирование движений Макгрегора принесло немцу в ходе выступления на турнире GMC 18 вторую победу в карьере. На поединке Адорф располагался к сопернику боком и повторял некоторые другие "фишки" ирландца. Кроме того, "клон" отрастил бороду и сделал причёску, как у Макгрегора. Впрочем, отличие есть — татуировка на груди немца пока меньше той, что у ирландца.

Ранее британка Терри Маррей заявила, что ирландский боец Конор Макгрегор является отцом её дочери.