Боксёр Ковалёв взял реванш у Альвареса и подтвердил статус чемпиона мира

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Боксёр Ковалёв взял реванш у Альвареса и подтвердил статус чемпиона мира

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Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

Поединок прошёл в США и продлился максимальные 12 раундов, рефери зафиксировали счёт 116:112.

Российский боксёр Сергей Ковалёв победил колумбийца Элейдера Альвареса и подтвердил звание чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации WBO в полутяжёлом весе.

Поединок прошёл в США и продлился максимальные 12 раундов, рефери зафиксировали счёт 116:112. 35-летний Ковалёв одержал победу единогласным решением судей. Данным поединком российский спортсмен взял реванш у колумбийца.

В прошлом году Ковалёв проиграл Альваресу, не сумев защитить титул чемпиона мира.

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