Боксёр Ковалёв взял реванш у Альвареса и подтвердил статус чемпиона мира

Российский боксёр Сергей Ковалёв победил колумбийца Элейдера Альвареса и подтвердил звание чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации WBO в полутяжёлом весе.
Поединок прошёл в США и продлился максимальные 12 раундов, рефери зафиксировали счёт 116:112. 35-летний Ковалёв одержал победу единогласным решением судей. Данным поединком российский спортсмен взял реванш у колумбийца.
В прошлом году Ковалёв проиграл Альваресу, не сумев защитить титул чемпиона мира.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени