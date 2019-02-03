В МВД рассказали, почему автобус с детьми вылетел в кювет под Калугой

Ранее стало известно, что при аварии погибло трое человек, двое из них школьники.

Одной из причин жуткого ДТП в Калужской области стал занос, в результате которого водитель не справился с управлением и автобус вылетел в кювет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД РФ.

Страшная авария произошла сегодня утром на 128-м километре дороги Калуга — Вязьма. В момент ДТП в автобусе находилось 16 взрослых и 25 детей. Сообщалось о 21 пострадавшем. Ранее стало известно о трёх погибших, двое из них школьники. Число жертв может возрасти.