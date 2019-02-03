Опрос: Почти 90% японцев не верят в разрешение ситуации с Курилами при Абэ

Пост премьер-министра Японии политик будет занимать до 2021 года при условии, что возглавляемая им Либерально-демократическая партия останется у власти.

Большая часть населения Японии не верит, что курильский вопрос будет решён при Синдзо Абэ. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого агентством "Киодо".

Согласно приведённым данным, 88,2% японцев заявили, что проблема северных территорий не решится, пока у власти будет находиться действующий премьер-министр страны Синдзо Абэ. Лишь 7,3% от числа опрошенных считают, что главе правительства Японии удастся решить проблему территориальной принадлежности южной части Курильских островов.

Ранее политик неоднократно заявлял, что намерен поставить точку в вопросе мирного договора, решив территориальную проблему. Японский премьер рассказывал, какие перемены принесёт мирный договор Японии и России. В конце января 2019 года Абэ назвал условия заключения мирного договора.