После опрокидывания автобуса с детьми под Калугой возбудили уголовное дело

По последним данным, в результате аварии погибло три человека, двое из них — школьники.

После опрокидывания автобуса с детьми под Калугой областное УМВД возбудило уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу региональной пресс-службы ведомства Наталью Горохову.

Дело возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

Видео с места ЧП Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS), за что получил денежное вознаграждение.

Напомним, ДТП произошло сегодня утром на 128-м километре дороги Калуга — Вязьма после того, как водитель автобуса не справился с управлением. Транспортное средство рухнуло в кювет и перевернулось. В этот момент там было 16 взрослых и 25 детей. По последним данным, погибло три человека, двое из них — школьники.