Спасатели достали всех людей из перевернувшегося под Калугой автобуса

По последним данным, в результате аварии погибло не меньше четырёх человек. Число жертв может возрасти.

Спасателям удалось пробраться внутрь покорёженного автобуса, который вылетел в кювет на трассе в Калужской области, и достать из него всех людей. Об этом сообщил Лайфу источник на месте ЧП.

По уточнённой информации, уже известно о четырёх погибших в результате жуткого ДТП. Оказалось, что в момент аварии в транспортном средстве находилось 47 человек. Сейчас спасатели пытаются перевернуть автобус, после чего ещё раз проверят наличие людей.

Страшная авария произошла сегодня утром на 128-м километре дороги Калуга — Вязьма. Ранее сообщалось о 21 пострадавшем и трёх погибших. В МВД рассказали, почему автобус вылетел в кювет и перевернулся.