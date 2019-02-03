В Минздраве рассказали, кто из россиян больше других подвержен ожирению

Диетологи утверждают, что в последние годы проблема лишнего веса чаще стала затрагивать более молодые поколения.

В Минздраве назвали наиболее подверженную ожирению возрастную группу россиян. С соответствующим докладом диетологов ознакомился RT.

Согласно данным специалистов, в 2017 году наибольшее число пациентов с ожирением было зафиксировано в возрастной группе старше 55 лет. Люди в этом возрасте зачастую теряют привычку заниматься физкультурой, при этом продолжая есть столько же еды, что и в молодости.

— Люди привыкли есть на 3 тыс. килокалорий, а тратят, например, 2,5 тыс. килокалорий. Вот эти лишние пятьсот переходят в жир, — рассказал главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Виктор Тутельян.

По его словам, в последние годы проблема лишнего веса чаще стала затрагивать более молодые поколения. Он подчеркнул, что человеку с детства нужно объяснять важность соблюдения баланса между потребляемыми и расходуемыми калориями.

Как ранее писал Лайф, учёные выяснили, почему некоторые люди едят вредную еду и не толстеют.