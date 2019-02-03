Дроздов рассказал, почему никогда не называл Кирилла Толмацкого Децлом

Учёный добавил, что со всеми участниками телешоу он предпочитал общаться "на Вы".

Зоолог и телеведущий Николай Дроздов рассказал Лайфу, что, когда он вместе с Кириллом Толмацким принимал участие в шоу "Последний герой", никогда не называл рэпера Децлом.

— Кирилл Александрович — я никогда не называл его Децлом. Считаю, что это унизительно, клички такие, — отметил учёный, добавив, что со всеми участниками проекта был "на Вы".

Говоря о Толмацком, Дроздов отметил, что исполнитель, будучи на острове, проявлял себя самым лучшим образом, несмотря на то что был уже публичной личностью.

— Очень был скромным человеком, — рассказал путешественник. — Не пытался никого убедить в своей значительности. А наоборот — присел у костра и постоянно занимался делом.

Дроздов отметил, что именно Кирилл занялся на острове приготовлением пищи. Всё, что собирали другие участники племени, он вычищал, обрабатывал и готовил, хотя речь шла вовсе не о деликатесах, а о ракушках, крабиках, морских ежах, личинках и другой мелкой живности.

К тому же, вопреки расхожему мнению, зоолог рассказал, что фруктами никто не объедался, так как известные бананы и кокосы — это сельскохозяйственные растения и не растут на диких островах. Поэтому от Толмацкого во многом зависело, чтобы члены команды оставались сыты.

— Настоящий кулинар, — отметил Дроздов. — Он абсолютно без всякой брезгливости работал.

По словам зоолога, Кирилл никогда ни к кому не приставал и все задачи выполнял молча и тихо.

Напомним, 35-летний рэпер скончался от остановки сердца минувшей ночью после выступления в Ижевске. Информацию о смерти подтвердили его отец и концертный директор. Публикации в память о сыне и муже сделали мама и жена исполнителя.

Ранее Николай Дроздов рассказал об умении Толмацкого настоять на своём.