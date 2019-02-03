Дептранс Москвы поддержал таксиста, объявившего голодовку

В департаменте подчеркнули, что тарифы действительно должен устанавливать перевозчик, а не агрегатор, потому что расходы на авто рассчитывает сам водитель.

Сотрудники Департамента транспорта Москвы встретились с таксистом, объявившим голодовку из-за низких тарифов. Об этом портал "Московский транспорт" сообщил в "Твиттере".

Требования и предложения водителя в части гарантий по зарплате со стороны агрегаторов совпадают с нашей позицией по ценообразованию тарифов, которую мы направили в Госдуму. — Московский транспорт (@DtRoad) 2 февраля 2019 г.

— Требования и предложения водителя в части гарантий по зарплате со стороны агрегаторов совпадают с нашей позицией по ценообразованию тарифов, которую мы направили в Госдуму, — говорится в сообщении.

В департаменте рассказали, что предложили мужчине работу со стабильной зарплатой в Мосгортрансе, но он отказался. Сотрудники подчеркнули, что тарифы действительно должен устанавливать перевозчик, а не агрегатор, потому что расходы на содержание и эксплуатацию авто рассчитывает именно водитель.

Как ранее писал Лайф, депутат Госдумы Виталий Милонов призвал ужесточить контроль за таксистами.