Житель Петербурга избил врача скорой помощи, приехавшего на вызов к его жене

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Житель Петербурга избил врача скорой помощи, приехавшего на вызов к его жене

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Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

По предварительным данным, ударивший доктора мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Следственные органы СК России по Санкт-Петербургу проводят доследственную проверку по факту избиения врача скорой помощи. Об этом говорится в сообщении городского ГСУ СК РФ.

Как уточняется, ночью 3 февраля в квартире дома на Гаванской улице мужчина ударил кулаком по лицу врача, который прибыл для оказания медицинской помощи его жене.

Отмечается, что муж пациентки находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее Лайф сообщал, что первоклассница из Санкт-Петербурга обвинила учителя в избиении. По словам девочки, инцидент произошёл во время продлёнки.

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