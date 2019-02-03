Число погибших в аварии под Калугой возросло до семи

В опрокинувшемся автобусе в момент ДТП находилось 16 взрослых и 25 несовершеннолетних.

Число погибших в аварии с автобусом под Калугой возросло до семи. Как сообщили в региональном главке МВД, четверо из них — дети.

Видео с места ЧП Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS), за что получил денежное вознаграждение.

Напомним, сегодня утром на 128-м километре дороги Калуга — Вязьма водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство рухнуло в кювет и перевернулось. В автобусе при этом было 16 взрослых и 25 детей.

Ранее Лайф сообщал о том, что спасатели достали всех людей из автобуса.