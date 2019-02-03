Число жертв крушения скоростного поезда в Индии возросло до семи человек

Как уточняется, в результате инцидента пострадали более 50 человек. Они были госпитализированы.

Семь человек погибли в Индии в результате схода одиннадцати вагонов скоростного поезда с рельсов, сообщает агентство Reuters. Инцидент произошёл в штате Бихар.

По данным The Indian Express, в результате аварии пострадали более 50 человек.

Поезд сошёл с рельсов в 50 километрах от столицы и крупнейшего города штата Патны. Как отмечается, это очередная железнодорожная катастрофа в стране. В прошлом году в Индии поезд протаранил толпу, в результате чего погибло более 60 человек.

#SpotVisuals: 9 coaches of #SeemanchalExpress derailed in Bihar's Sahadai Buzurg, earlier this morning. 6 people have lost their lives in the incident. pic.twitter.com/wQgNwiieSD — ANI (@ANI) 3 февраля 2019 г.

Лайф сообщал, что авария произошла ранним утром. Изначально сообщалось о шести погибших.