В Шанхае водитель протаранил людей на пешеходном переходе

В результате инцидента погиб один человек и ещё девять получили различные травмы.

В Шанхае легковой автомобиль протаранил людей на пешеходном переходе, говорится в сообщении городского управления общественной безопасности.

После столкновения погиб один человек и ещё девять получили различные травмы.

В полиции рассказали, что находившийся за рулём авто 31-летний мужчина неожиданно потерял управление и наехал на находившихся на тротуаре пешеходов.

Пострадавшие попали в больницу, об их состоянии информации нет. Водитель в настоящее время задержан.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Волгоградской области автомобиль сбил двух школьников на пешеходном переходе.