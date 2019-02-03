В Шанхае водитель протаранил людей на пешеходном переходе

В Шанхае легковой автомобиль протаранил людей на пешеходном переходе, говорится в сообщении городского управления общественной безопасности.
После столкновения погиб один человек и ещё девять получили различные травмы.
В полиции рассказали, что находившийся за рулём авто 31-летний мужчина неожиданно потерял управление и наехал на находившихся на тротуаре пешеходов.
Пострадавшие попали в больницу, об их состоянии информации нет. Водитель в настоящее время задержан.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в Волгоградской области автомобиль сбил двух школьников на пешеходном переходе.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени