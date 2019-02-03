"И уехать жить на остров". Децл хотел инсценировать свою смерть в 35 лет

В интервью трёхлетней давности музыкант заявил, что намерен "подумать над этой темой".

Минувшей ночью после выступления в Ижевске умер рэпер Кирилл Толмацкий, известный как Децл. Новость повергла в шок не только фанатов, но и близких исполнителя: накануне музыкант чувствовал себя отлично и на самочувствие не жаловался, а спустя пару часов у него произошла остановка сердца. Толмацкому было 35 лет.

Буквально сразу поклонники вспомнили интервью исполнителя трёхлетней давности, в котором Децл говорит, что собирается прожить минимум 450 лет, и рассказывает, что когда-то хотел инсценировать свою смерть ради спокойной жизни на острове, о чём собирается подумать. Фраза осталась бы не такой уж и примечательной, если бы Кирилл не назвал возраст — именно в 35 лет он хотел совершить такой "побег".

— Когда-то я хотел бы инсценировать свою смерть в 35 лет и уехать жить на остров. Осталось несколько лет — надо подумать над этой темой, — сказал тогда 32-летний Толмацкий ИА "Галерея Чижова".

В том же интервью исполнитель отметил, что не может ответить, "кто он", так как говорить самому о себе не прилично.

— Хорошо, если бы на этот вопрос ответили окружающие люди, — заключил он.

Напомним, 35-летнему рэперу стало плохо после выступления в гримёрке. Сообщалось, что ему около получаса пытались оказать помощь. Прибывшие на место врачи констатировали его смерть. В связи со смертью Децла соболезнования выразили Баста, Егор Крид. Отец, мама и жена исполнителя сделали публикации в память о нём.

Как писал Лайф, ранее соболезнования выразил зоолог Николай Дроздов, с которым Толмацкий принимал участие в проекте "Последний герой". Телеведущий и учёный рассказал, почему никогда не называл музыканта Децлом.