Макрон планирует провести референдум для прекращения протестов

Тема референдума, как и вопросы, которые могут быть вынесены на обсуждение, не уточняются.

Президент Франции Эмманюэль Макрон готовит секретный референдум для выхода из кризиса, спровоцировавшего протесты "жёлтых жилетов". Об этом сообщает Le Journal du Dimanche.

Издание, ссылаясь на высокопоставленные источники, отмечает, что референдум может пройти 26 мая — как и выборы в Европейский парламент. Источники, близкие к лидеру Франции, сообщили, что у Макрона остаётся всего несколько дней — принять решение о голосовании нужно будет "очень быстро, в течение недели". Вероятность проведения референдума в конце мая оценивается как "очень высокая".

По данным еженедельника, в четверг, 31 января, Макрон сообщил журналистам, что решение должно быть обдумано. Газета отмечает, что президент Франции его уже практически принял.

Ранее Лайф сообщал, что масштабные акции протестов во Франции начались 17 ноября из-за повышения цен на бензин и налога на топливо. В субботу второго февраля в протестах приняли участие почти 60 тысяч человек.