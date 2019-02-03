Медведев поручил обеспечить помощь пострадавшим в ДТП под Калугой

Глава кабмина выслушал доклад главы Минздрава Вероники Скворцовой о состоянии пострадавших в происшествии и поручил предпринять соответствующие меры.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил министру здравоохранения Веронике Скворцовой организовать помощь пострадавшим в ДТП под Калугой. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы кабмина Олег Осипов.

— Дмитрий Медведев позвонил министру Скворцовой, выслушал её доклад о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Калужской области и поручил предпринять всё необходимое для оказания им медицинской помощи, — сказал пресс-секретарь.

Напомним, в Калужской области на трассе перевернулся рейсовый автобус, в результате чего, по последним данным, погибло семь человек. В автобусе было 16 взрослых и 25 детей.