В МЧС назвали возможную причину смертельного ДТП с детьми под Калугой

По последним данным, жертвами аварии стало семь человек, более 30 получили травмы.

Водитель автобуса с детьми, который вылетел в кювет на трассе в Калужской области, по предварительной версии, не справился с управлением. Возможную причину ЧП, унёсшего жизни семи человек, назвал представитель областного главка МЧС.

Как стало известно ранее, в автобусе ехала детская танцевальная группа. Они направлялись из города Ярцево в Калугу в сопровождении взрослых. На 128-м километре дороги Калуга — Вязьма транспортное средство рухнуло в кювет и перевернулось. Спасателям пришлось разрезать железо, чтобы достать пассажиров и водителя. В МВД ранее озвучили свою версию произошедшего.