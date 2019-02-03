BMW выпустит электросамокат за 2399 евро

Старт продаж электросамоката X2City в Германии намечен на 4 февраля. В BMW рассчитывают, что скутер будет пользоваться спросом из-за легализации таких средств передвижения в стране.
Как отмечается, весной в стране вступает в силу законодательное регулирование эксплуатации подобных транспортных средств. Выпуск модели приурочен к введению новых регламентов.
Elektrifizierter Tretroller von #BMW: Das kann der #X2City https://t.co/XwWMWSQb9l pic.twitter.com/9vF2x1FxRB— t3n Magazin (@t3n) 28 января 2019 г.
На самокате можно будет ездить со скоростью до 20 километров в час. Скорость можно регулировать специальной педалью — с каждым нажатием на неё можно увеличивать скорость на шесть километров. Скоростные режимы на восемь, 12, 16, 18 и 20 км/час можно задавать с помощью блока управления на руле.
Для полной зарядки аккумулятора от обычной розетки требуется 2,5 часа.
Ранее Лайф писал о первом в России случае гибели человека под колёсами электросамоката.
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