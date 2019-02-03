BMW выпустит электросамокат за 2399 евро

Максимальная скорость, до которой смогут разогнаться пользователи, составляет 20 километров в час.

Старт продаж электросамоката X2City в Германии намечен на 4 февраля. В BMW рассчитывают, что скутер будет пользоваться спросом из-за легализации таких средств передвижения в стране.

Как отмечается, весной в стране вступает в силу законодательное регулирование эксплуатации подобных транспортных средств. Выпуск модели приурочен к введению новых регламентов.

На самокате можно будет ездить со скоростью до 20 километров в час. Скорость можно регулировать специальной педалью — с каждым нажатием на неё можно увеличивать скорость на шесть километров. Скоростные режимы на восемь, 12, 16, 18 и 20 км/час можно задавать с помощью блока управления на руле.

Для полной зарядки аккумулятора от обычной розетки требуется 2,5 часа.

Ранее Лайф писал о первом в России случае гибели человека под колёсами электросамоката.