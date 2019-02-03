"Время героев фильтрует". Власти оценили идею о памятной доске на доме Децла

Музыкант умер сегодня ночью в кафе Posh в центре Ижевска сразу после своего концерта.

Мемориальная доска может появиться на доме в столице, где жил рэпер Децл, при наличии нескольких условий. О них рассказал глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

— Табличка может появиться через 10 лет после того, как человек ушёл из жизни. Это давнее правило, в Москве оно не меняется — время своих героев фильтрует, — цитирует чиновника ТАСС.

Герасимов также отметил, что пока подобных предложений в Мосгордуму не поступало. При его получении и наличии финансирования столичный парламент готов поддержать установку памятной доски.

Рэпер Децл умер около часа ночи в кафе Posh в центре Ижевска сразу после своего выступления. Ему было 35 лет. Концертный директор музыканта Павел Беленец написал, что причиной его смерти стала остановка сердца. Жена певца опубликовала прощальный пост о муже. Соболезнования в связи с его смертью выразили бывшие коллеги и друзья. Шнуров посвятил Децлу стихотворение.