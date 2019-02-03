По последним данным, в результате происшествия погибло семь человек, четверо из них — школьники.

Задержан водитель перевернувшегося под Калугой автобуса, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Напомним, сегодня утром транспортное средство, в котором находилось 16 взрослых и 25 детей, рухнуло в кювет на 128-м километре дороги Калуга — Вязьма. Как стало известно, в автобусе ехала детская танцевальная группа. Чтобы достать пассажиров, спасателям пришлось разрезать железо.

Видео с места ЧП Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS), за что получил денежное вознаграждение.

По последним данным, в результате происшествия погибло семь человек, четверо из них — школьники. Как ранее писал Лайф, в МЧС назвали возможную причину смертельного ДТП.