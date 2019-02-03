Ударили ножом. На северо-западе Москвы ранили полицейского

На северо-западе Москвы во время бытового конфликта ранили полицейского, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
— Сегодня ночью на бульваре Яна Райниса в ходе бытового конфликта мужчина 1974 года причинил ножевое ранение находящемуся в свободное от службы время сотруднику ГИБДД по ЮЗАО, — сказал собеседник агентства.
Полицейского доставили в больницу, его жизни ничего угрожает. Подозреваемый в настоящее время задержан.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в Подмосковье погиб полицейский от ножевого ранения в ходе бытового конфликта.
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