"Хочу драться с лучшими". Ковалёв прокомментировал свою победу над Альваресом

По мнению чемпиона мира, ключом к успеху в минувшей схватке стала работа джебом.

Российский боксёр-профессионал Сергей Ковалёв прокомментировал победный поединок-реванш с колумбийцем Элейдером Альваресом за пояс чемпиона мира по боксу по версии WBO.

— Мы много работали над развитием моих навыков. Что дальше? Я подерусь с тем, кто готов выйти против меня. Я хочу драться с лучшими, ведь ради этого я и становился чемпионом, — сказал Ковалёв в эфире "Матч ТВ". Он добавил, что считает ключом к успеху в схватке работу джебом.

Поединок за звание чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации WBO в полутяжёлом весе между Ковалёвым и Альваресом прошёл в США. Бой продлился максимальные 12 раундов, рефери зафиксировали счёт 116:112. 35-летний Ковалёв одержал победу единогласным решением судей и вернул себе пояс, который проиграл колумбийцу в августе 2018 года.