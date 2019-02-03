Определён топ-5 направлений России для зимнего отдыха

Как отмечается, самое дешёвое жильё можно снять в Крыму, а самое дорогое — в Подмосковье.

Сервис бронирования жилья Tvil.ru назвал самые популярные туристические направления России. Как сообщается, наибольшим спросом у туристов зимой пользуются Санкт-Петербург, Краснодарский край, Крым, Подмосковье и Карелия.

Рейтинг был составлен по данным бронирования отелей, квартир и домов туристами с 1 декабря 2018-го по 28 февраля 2019-го.

Как отмечается, по длительности туристических поездок лидирует Сочи, а самое дешёвое размещение можно найти в Крыму.

По данным сервиса, средняя длительность зимних поездок в Санкт-Петербург составляет пять ночей. На аренду жилья в Северной столице туристы тратят порядка двух с половиной тысяч рублей на семью в сутки.

Дороже всего отдых обходится в Московской области — в среднем в три с половиной тысячи рублей за ночь.

Ранее Лайф рассказывал, на чём туристы из России готовы экономить ради отдыха на море.