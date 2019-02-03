В МЧС уточнили количество пассажиров перевернувшегося под Калугой автобуса

Также спасатели сообщили, что после смертельного ДТП госпитализация понадобилась 23 детям и девяти взрослым.

МЧС России уточнило количество человек, которые находились в опрокинувшемся на трассе в Калужской области автобусе. В нём было 44 пассажира и водитель, семеро погибло и 32 госпитализировано.

— В автобусе следовали 45 человек, среди них 31 ребёнок. Водителю медицинскую помощь оказали амбулаторно. Из автобуса были деблокированы 44 человека, — пояснил представитель областного главка.

По его словам, госпитализация понадобилась 32 пассажирам, в числе которых 23 ребёнка. Ещё четверо детей и один взрослый после осмотра направлены в пункт временного размещения. Он также уточнил, что ДТП унесло жизни четверых детей и троих взрослых.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту трагедии. Водитель транспортного средства задержан. В МЧС назвали возможную причину смертельного ДТП.