В Турции заявили о скором создании конституционного комитета в Сирии

Глава турецкого МИД подчеркнул, что подготовка комитета пройдёт при поддержке Турции, РФ и Ирана.

Конституционный комитет в Сирии будет создан в ближайшие дни, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу во время выступления в Стамбуле.

— В ближайшие дни мы создадим конституционный комитет с участием представителей гражданского общества, сирийского режима, оппозиции и поможем разработке проекта конституции, — сказал Чавушоглу.

Он отметил, что подготовка комитета пройдёт при поддержке Турции, РФ и Ирана как гарантов сирийского урегулирования.

23 января во время переговоров с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Турция согласуют с Ираном дату нового саммита по Сирии.