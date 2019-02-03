Хотел внимания девушки. В Тюмени студента наказали за гонки по тротуарам

19-летний молодой человек был пойман при попытке уехать на такси в Курганскую область.

В Тюмени задержали водителя автомобиля Toyota Land Cruiser, который грубо нарушил ПДД, устроив гонки по тротуарам. Об этом сообщает Car72.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию Тюменской области.

Как отмечается, изначально 19-летний владелец внедорожника пообещал, что сам прибудет в ГИБДД по возвращении из Курганской области. Позднее выяснилось, что молодой человек находится в Тюмени — он был задержан после попытки уехать на такси в соседний регион.

— Нет, я больше не буду так кататься, лучше съездить покататься по снегу, чем так сидеть писать объяснительные, — заявил студент одного из тюменских колледжей.

По его словам, он решил поездить по тротуарам ради привлечения внимания девушки.

На молодого человека составили два административных материала. Общая сумма штрафов составила пять тысяч рублей.

Ранее Лайф публиковал видео гонок студента по тюменским тротуарам.