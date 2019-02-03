"Ничего непонятно". Отец Децла заявил, что причина смерти сына ещё не выяснена

Александр Толмацкий рассказал, что отправится в Ижевск за телом исполнителя. Дата похорон пока неизвестна.

Отец Децла Александр Толмацкий заявил, что причина смерти сына ещё не выявлена. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на слова самого продюсера.

— Сердце остановилось. Я поеду в Ижевск за ним. Ничего непонятно, — сказал он.

Он отметил, что дата похорон Кирилла пока неизвестна.

Напомним, Децл умер минувшей ночью после выступления в ижевском лаундж-баре POSH. В гримёрке ему стало плохо. По словам концертного директора Толмацкого, рэпер сел в кресло и умер. Скорая приехала на место спустя пять минут и на протяжении получаса пыталась его реанимировать, но безуспешно.

Ранее власти оценили идею о памятной доске на доме Децла.