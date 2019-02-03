Кровавое дерби. Шайба рассекла лицо болельщице на хоккейном матче в Челябинске

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Кровавое дерби. Шайба рассекла лицо болельщице на хоккейном матче в Челябинске

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Фото: © "74.RU"

На хоккейном матче "Трактор" — "Металлург" в Челябинске прямо в лицо одной из болельщиц попала шайба. Как сообщает "74.RU", пострадавшей понадобилась медицинская помощь.

От удара у женщины пошла кровь, и бригада врачей увела её с трибун. По словам очевидцев, шайба сильно рассекла любительнице хоккея лицо. Врачи обработали ей рану, госпитализация не потребовалась.

Матч между "Трактором" и "Металлургом" состоялся в Челябинске 2 февраля и закончился победой хозяев со счётом 3:1.

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